Kosovo: premier Kurti presiede riunione gruppo per Istituto di ricerca su crimini di guerra

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha partecipato oggi alla prima riunione del gruppo di lavoro per l'istituzione dell'Istituto di ricerca sui crimini di guerra. Secondo quanto affermato da Kurti, sarà difficile rispondere a tutti i crimini commessi in Kosovo ma l'Istituto nascente deve avere tale scopo. "Oggi continuiamo nella seconda fase, in cui la squadra prescelta viene incaricata di redigere una bozza di documento sull'istituzione dell'Istituto di ricerca sui crimini di guerra", ha dichiarato Kurti. Intervenuta alla cerimonia odierna, la ministra della Giustizia kosovara Albulena Haxhiu ha osservato che i precedenti governi non avevano la "volontà politica" di trattare la questione dei crimini di guerra per cui invece l'esecutivo Kurti ha previsto nuovi fondi nel bilancio.(Alt)