Epifani: Casellati, colto e raffinato, politico di straordinario spessore etico

- "Il mio più sentito cordoglio per la prematura scomparsa di Guglielmo Epifani, primo socialista a guidare la Cgil, deputato ed ex segretario del Partito democratico. Intellettuale, colto e raffinato, politico di straordinario spessore etico, ha saputo guidare il sindacato con equilibrio nella fase storica che ha avviato le grandi trasformazioni del mondo del lavoro nel nostro Paese. Ai suoi cari giunga la mia vicinanza". Lo dichiara in una nota la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. (Com)