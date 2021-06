Turismo: assessora Roma visita cantiere Soho House, albergo esclusivo sceglie Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'assessora al Turismo di Roma, Veronica Tasciotti, ha visitato il cantiere di Soho House Roma, un albergo della lussuosa catena londinese che aprirà in estate a San Lorenzo, tra via Cesare de Lollis, via dei Dalmati e via dei Vestini, dando lavoro a 120 persone. In un post su Facebook l'assessora spiega: "Insieme a Paolo Barletta, amministratore delegato della ditta che sta ultimando i lavori, ho fatto un sopralluogo tra stanze e appartamenti. Un progetto imponente, che comprende anche una palestra, una sala cinema, un ristorante e una Spa, oltre alla pulizia del parco e alla manutenzione dei marciapiedi antistanti la struttura. Si tratta del primo albergo in Italia della lussuosa catena londinese, che ne conta 28 in tutto il mondo: non semplici hotel, ma club esclusivi i cui soci fanno rete sui temi di arte, moda, cultura, come nello spirito della prima sede fondata 26 anni fa. Soho House ha scelto Roma: un'inaugurazione che farà da apripista a ben 16 diverse strutture d'hôtellerie fascia lusso che apriranno i battenti in città a partire dai prossimi mesi e fino al 2022, incrementando la ricettività dedicata al turismo alto spendente, sostenibile e significativo per la filiera dell'accoglienza. La Capitale - sottolinea Tasciotti - è tornata alla ribalta sulla scena internazionale come polo attrattivo per i grandi investimenti, riconfermandosi al centro dell'interesse mondiale anche in termini di sviluppo economico e occupazione. Un traguardo cui quest'amministrazione ha lavorato moltissimo: la fiducia dei capitali esteri è direttamente proporzionale alla validità delle politiche di risanamento portate avanti in questi anni, a beneficio della città e dei cittadini". (Rer)