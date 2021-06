Epifani: assessore Sanità Lazio, ciao Guglielmo, ci hai lasciato troppo presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo le mie sentite condoglianze per la scomparsa di Guglielmo Epifani: socialista, segretario della Cgil e riformista vero". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Ci eravamo sentiti solo qualche giorno fa, in quella occasione mi segnalava delle anomalie su chi voleva speculare sul Covid - aggiunge -, dicendomi che bisognava agire contro quei laboratori privati che si approfittavano mettendo prezzi troppo elevati per gli esami. Questa è stata la sua ultima battaglia in difesa degli ultimi mandando, per usare le sue precise parole, un 'segnale contro una speculazione che non ha ragione né economica né morale'. Ciao Guglielmo, ci hai lasciato troppo presto".(Com)