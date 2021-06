Guatemala-Usa: vicepresidente Kamala Harris, "non venite" negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, è giunta ieri in Guatemala, prima tappa di una missione che si concluderà in Messico, incentrata sulla questione delle politiche migratorie. Una missione, ha spiegato alla "Cnn" la portavoce Simone Sanders, con cui si "approfondirà la nostra alleanza strategica e relazioni bilaterale tanto con il governo guatemalteco quanto con quello messicano, per portare avanti una strategia integrale che sappia affrontare le cause della migrazione". Un tema che si intreccia con quello del contrasto alla corruzione e, oggi più che nel recente passato, con le strategie di rilancio delle economie della regione. Harris, alla prima trasferta internazionale da quando ha assunto l'incarico, a gennaio 2021, è stata nominata dal presidente Joe Biden titolare proprio del dossier migrazione, coordinando le relazioni con i Paesi del cosiddetto "triangolo nord" - Honduras, El Salvador, Guatemala - tradizionale punto di partenza dei flussi verso il nord del continente. (Mec)