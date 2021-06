Usa-Ucraina: Biden invita Zelensky alla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden dovrebbe recarsi nel vecchio continente questa settimana per il suo primo viaggio all'estero da presidente. Incontrerà i leader del G7 nel Regno Unito, parteciperà a un vertice Nato e incontrerà i leader europei a Bruxelles e infine si recherà a Ginevra dove vedrà Putin il 16 giugno. In un'intervista al sito statunitense “Axios”, pubblicata nel fine settimana, Zelensky ha esortato Biden a incontrarlo prima di vedere Putin la prossima settimana. Ad aprile scorso Biden, durante il suo primo colloquio con Zelensky dopo il suo insediamento, ha sollevato preoccupazioni sulle attività militari russe in Ucraina. Nonostante l'appello di Zelensky per un incontro con il capo dello Stato Usa, Sullivan non ha confermato che Biden lo avrebbe incontrato prima del vertice con Putin. Incalzato ulteriormente sul contenuto della discussione tra i due leader, il consigliere della Casa Bianca ha affermato che Biden e Zelensky hanno parlato "fondamentalmente di ogni aspetto significativo della relazione" tra Washington e Kiev, inclusa la sicurezza dell'Ucraina. (Nys)