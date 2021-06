© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Moody's, a valle dell'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di Atlantia della proposta del Consiglio di amministrazione per la cessione dell'intera quota in Autostrade per l'Italia, ha modificato a "positive" l'outlook sui rating di Atlantia, Autostrade per l'Italia e di Aeroporti di Roma. E' quanto si legge in una nota di Atlantia. (Com)