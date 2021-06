Ecuador: corruzione, giustizia concede 5 giorni a ex presidente Correa per pagare risarcimento allo Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correa, che denuncia un asservimento della giustizia al volere del suo ex sodale politico, l'attuale presidente Lenin Moreno, è da tempo riparato in Belgio, dove vive con la moglie, dopo essere stato condannato in primo grado. Correa è obbligato a presentarsi in tribunale ogni 15 giorni a Bruxelles, dove risiede dal 2017. La nuova richiesta di arresto dopo la conferma della condanna potrebbe ravvivare il procedimento di estradizione attivato dalle autorità ecuadoriane già nel 2018 a seguito del primo mandato di cattura spiccato contro di lui. Per effetto del verdetto Correa aveva perso i diritti politici, e quindi la possibilità di candidarsi, per tutta la vita. Per la legge ecuadoriana ai condannati in via definitiva vengono sospesi i diritti politici per la durata della sentenza. Tuttavia nel caso di una condanna per corruzione, i diritti politici non vengono solo sospesi, bensì persi per tutta la vita. Si tratta dell'effetto di una norma aggiunta all'articolo 233 della Costituzione nell'ambito dell'emendamento costituzionale approvato nel 2018. La possibilità di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, in programma a febbraio del 2021, era già stata esclusa dalle autorità elettorali. (Brb)