- "Per Conte è una situazione problematica perché resta un M5s che ha fatto marcia indietro su quasi tutto quello che diceva di voler fare, che ha preso in giro gli italiani". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda al Tg4. "Il M5s è rimasto aggrappato in qualsiasi modo alle poltrone", ha concluso Calenda. (Rer)