Covid: Pediatri, ottimo accordo con Regione Lazio per vaccini a 12-16 anni

- Soddisfazione da parte della federazioni dei pediatri per l'accordo sottoscritto con la Regione Lazio per la vaccinazione dei ragazzi nella fascia d'età 12-16 anni. "E' frutto di un ottimo lavoro di collaborazione che ha tenuto conto delle istanze delle associazioni dei pediatri e della situazione emergenziale in cui ci troviamo a causa della pandemia". Lo scrive in una nota il segretario di Fimp Lazio, Teresa Rongai. "In breve tempo vaccineremo tutti i ragazzi che potranno rientrare a scuola in sicurezza, i Junior open day, che ci saranno nelle prossime settimane, trovano il massimo appoggio di chi ha sottoscritto l'accordo insieme alla Regione - aggiunge Rongai -, partecipare a una campagna vaccinale come quella contro il Covid è importante, come è importante che insieme alle Istituzioni anche i pediatri siano in prima linea per mettere in sicurezza i ragazzi, dando serenità alle famiglie. Ora è il momento di mettersi a lavorare", conclude Rongai. Anche il segretario regionale della federazione Cipe-Sispe-Sinspe, Teresa Mazzone, esprime soddisfazione per l'accoro raggiunto con la Regione Lazio. "L’accordo che abbiamo firmato con la Regione Lazio è motivo di grande soddisfazione. Grazie all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato i pediatri della Regione Lazio saranno i protagonisti della campagna vaccinale anti Sars-Cov2 nella fascia d’età 12-16 anni, vaccinando i giovanissimi assistiti nei propri ambulatori e/o nelle strutture messe a disposizione dalle Asl - dichiara Mazzone -. Sono molto stupita di quanto ho letto, dal momento cha abbiamo voluto sottoscrivere un accordo frutto di concertazione che ha trovato un’intesa unanime. Mettiamoci a lavoro con determinazione per la sicurezza di tutti", conclude. (Rer)