Argentina: Covid, vaccinate oltre due milioni di persone dall'inizio di giugno (4)

- L'Argentina ha registrato 16.415 casi nelle ultime 24 ore portando il numero complessivo dei contagi in questo modo a 3.955.439. Sono 347 invece le morti riportate nell'ultimo bollettino, mentre il totale delle vittime arriva a 81.214. Il numero di casi attivi è in flessione, con 345.192 persone che risultano attualmente contagiate. Si tratta di numeri che indicano che il Paese sta forse superando il picco della seconda ondata di contagi e che le misure restrittive adottate dal governo nelle ultime settimane iniziano ad avere effetto sul contenimento della crescita dei contagi. Nonostante la flessione nei numeri complessivi il dato che emerge negli ultimi giorni è l'aumento sostenuto dei casi anche nelle province e non più circoscritto all'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba). Il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva infatti sta diventando critico a livello nazionale, con un 78,7 per cento, mentre è in diminuzione al 75,3 per cento nell'Amba. (Abu)