- REGIONE LAZIO- In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto "Fishing for litter". L'evento si svolge a Fiumicino, Banchina di Fiumicino, molo nord, in via di Torre Clementina di fronte al civico 314 (ore 12:00)- I presidenti delle Regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Toscana si incontrano in streaming per far partire il progetto "L'Italia dei due Mari". Scopo dell'incontro è quello di mettere al centro del dibattito politico priorità e strategie da portare avanti dalle cinque regioni del Centro Italia sull'uso delle risorse del Recovery Fund, condividendo obiettivi e potenzialità del Next Generation Eu. L'appuntamento si svolge in streaming. Il Presidente Zingaretti sarà collegato dalla sede della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 17:30) (segue) (Rer)