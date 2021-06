Imprese: Bosch inaugura fabbrica di semiconduttori a Dresda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco Bosch ha inaugurato una fabbrica di semiconduttori a Dresda. “Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, stiamo portando la produzione di semiconduttori a un nuovo livello a Dresda”, ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda, Volkmar Denner. In futuro, il gruppo intende produrre presso il capoluogo della Sassonia chip per l'Internet delle cose e l'industria automobilistica. L'impianto è completamente digitalizzato e collegato in rete. Nel lungo periodo, nel sito che ha attualmente dispone di 250 dipendenti verranno creati circa 700 posti di lavoro. Bosch prevede di avviare la produzione già a luglio prossimo, con sei mesi di anticipo sui tempi previsti. All'inizio, i semiconduttori finiti verranno montati negli elettroutensili di Bosch. La produzione di chip per l'industria automobilistica inizierà a settembre. Lo stabilimento di Dresda ha beneficiato di 140 milioni stanziati dal governo federale nell'ambito dell'importante progetto di comune interesse europeo (Ipcei) per la microelettronica. A sua volta, Bosch ha investito circa un miliardo di euro nell'impianto. Co le fabbriche di chip di Infineon e Globalfoundries, Dresda è già una delle sedi per la produzione d semiconduttori più importanti in Europa. (Geb)