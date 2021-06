Francia-Turchia: incontro Le Drian-Cavusoglu, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro avvenuto oggi a Parigi il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, e l'omologo turco, Mevlut Cavusoglu, hanno fatto "un punto sulla relazione bilaterale" tra Parigi ed Ankara, evocando "l'importanza dei legami economici e commerciali tra i due Paesi". Lo ha reso noto il ministero degli Esteri con una nota. I ministri hanno sottolineato la volontà di "tenere la prossima sessione della commissione mista economica e commerciale Francia-Turchia (Jetco) questo autunno", ha spiegato il Quai d'Orsay. Nel corso dell'incontro è stata affrontata anche la situazione in Libia, "dove tutto deve essere messo in atto per far rispettare il calendario della transizione politica, securitaria ed elettorale e tradurre nei fatti il cessate il fuoco", si legge nella nota, dove si spiega che Le Drian e Cavusoglu hanno parlato anche di Siria e del processo di pace nel Medio Oriente. I ministri "hanno discusso della cooperazione all'interno della Nato, soprattutto delle relazioni Ue-Nato e dei valori e principi che sostengono l'alleanza, nella prospettiva della prossima riunione de capi di Stato e di governo, il 14 giugno", ha sottolineato il ministero.(Frp)