- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini, partecipa alla firma del Patto di Collaborazione per la realizzazione del Parco della Piccola Goccia, con l'I.C. Ciresola.Via Sammartini, 120 (ore 9.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020-21.Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 (ore 11.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'inaugurazione della nuova area imbarchi dell'aeroporto di Milano Linate.Area Imbarchi aeroporto di Linate (ore 12.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa al primo incontro dei “Riformisti al lavoro”, l’appello per presentare alle prossime elezioni una lista unitaria civico‐politica di tutte le forze dell'area riformista.Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo, 14 (ore 14.30)L'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini, insieme all'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, interviene all'iniziativa Play Street, divenuta possibile grazie a un intervento di urbanismo tattico e a un patto di collaborazione con l'I.C. Sottocorno.Via Monte Piana, 11 (ore 17.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10.00)L'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione di MiMo, Milano Monza Motor Show. Partecipano, tra gli altri, Andrea Levy, presidente MiMo; Andrea Arbizzoni, assessore allo Sport del Comune di Monza; Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d'Italia (Aci); Geronimo La Russa, presidente Aci Milano.Palazzo Lombardia, Ingresso N4, Sala Biagi, primo piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10.00)L'Aula consiliare ospita i vincitori del concorso musicale "Lombardia è Musica"Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 12.30)L'assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli interviene alla conferenza stampa di presentazione del nuovo ristorante 'Didaktico'. Nella struttura didattica lavoreranno i migliori allievi del Centro di Formazione Professionale Alberghiero (Cfpa)di Casargo.Ristorante “Didaktico”, via Fausto Valsecchi, 5 - Lecco (ore 12.30) (segue) (Rem)