Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIECerimonia per l'anno accademico dell'Università Statale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intervengono, tra gli altri, Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca e il magnifico rettore Elio Franzini.Università Statale, Aula 201, via Festa del Perdono, 3 - Milano (ore 11.00)Conferenza stampa di Intesa Sanpaolo "La nuova Banca dei Territori". Intervengono: Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori Intesa Sanpaolo; Gregorio De Felice, chief economist e head of Research di Intesa Sanpaolo; Andrea Lecce, responsabile marketing and Retail divisione Banca dei territori Intesa Sanpaolo; Anna Roscio, responsabile marketing imprese divisione Banca dei territori Intesa SanpaoloDiretta streaming (ore 12.00)Presidio della Lega in protesta contro la decisione del Comune di Milano di riattivare Area C e Area B. Sono presenti il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, Stefano Bolognini, i consiglieri regionali Lega, Gianmarco Senna e Massimiliano Bastoni e il responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier di Milano, Samuele Piscina.Piazza della Repubblica, in corrispondenza del varco Area C - Milano (ore 12.00)Dibattito dal titolo "Diritti al Lavoro" in cui alcuni lavoratori dialogano con: Andrea Orlando, ministro del Lavoro, Irene Tinagli, vicepresidente del Pd, Maurizio Del Conte, presidente di Afol, Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd Milano.Pagina Facebook del Pd Milano Metropolitana (ore 20.00)MONZAConferenza stampa di presentazione del nuovo progetto di Illuminazione architettonica di piazza Duomo. Intervengono il sindaco, Dario Allevi, l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Simone Villa e il responsabile Architectural Lighting e-City di Enel X, Carlos Dodero. Partecipano anche mons. Silvano Provasi, arciprete del Duomo di Monza e l'architetto Giuseppe Stolfi, responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.Comune di Monza, Sala Consiglio, 2° piano, piazza Trento e Trieste (ore 12.30)(Rem)