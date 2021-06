Trasporti: assessore Roma a Gualtieri, tranvie e altri progetti in Pnrr solo grazie a Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremo nuove linee tranviarie entro il Giubileo e questo solo grazie alla sindaca Raggi. Il resto sono solo chiacchiere al vento". Lo scrive in un post su Facebook il vicesindaco e assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese, replicando al candidato del Pd alle primarie del centrosinistra Roberto Gualtieri che oggi ha rivendicato la richiesta fatta al governo di commissariare quattro tranvie da realizzare entro il Giubileo del 2025. "I poteri straordinari con gestione commissariale saranno attivati su tutte le 40 infrastrutture di mobilità inserite dal governo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - aggiunge -, fra cui non solo le 4 tranvie citate da Gualtieri, ma anche il tram dei Fori, che tutto il Pd voleva escludere. Di fatto abbiamo ottenuto l’inserimento nel Pnrr dei progetti dei 3 tram presentati nel 2018, e dei 2 presentati a gennaio scorso. Infatti, da parte del ministro mancava solo la decisione finale sulle opere da inserire nel Pnrr, ma l’assetto a livello amministrativo gestionale era già stato definito da mesi, perché i commissari dovranno garantire il completamento dei lavori entro le scadenze del Recovery al 2026. A maggior ragione per i tram romani, su cui l'obiettivo è di riuscirci anche prima, entro il Giubileo del 2025. Nessuna novità. Per cui il Pd non ha iniziato alcun lavoro per la Capitale. Piuttosto siamo davanti alla fiera dell’assurdo", conclude. (Rer)