Roma: Calenda, De Vito parlava di Forza Italia nel modo peggiore

- Marcello De Vito che ora entra in Forza Italia, "ne parlava nel modo peggiore possibile". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda al Tg4. "La sindaca Raggi, oltre a perdere pezzi ha perso il controllo della città, che sta vivendo emergenza di tutti i tipi". Secondo Calenda "è un problema di classe dirigente: bisogna andare a Roma con una lista civica per cambiare e rinnovare la classe dirigente, come farò io", ha concluso.(Rer)