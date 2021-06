© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ci lascia Gugliemo Epifani, un uomo perbene, una persona seria, un politico ed un sindacalista appassionato del suo lavoro, che si distingueva non solo per la competenza ma anche per il garbo. Ai suoi familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze". Lo afferma in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei Senatori di Forza Italia. (Com)