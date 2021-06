Pil: Franco, ci aspettiamo consolidamento crescita da terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La flessione dell’attività economica si è fermata all’inizio di quest’anno e i risultati del primo trimestre dell’anno, per cui Istat stima una piccola ripresa dello 0,1 per cento, sono risultati migliori delle nostre aspettative. Ci attendiamo un secondo trimestre in crescita. Crescita che ci aspettiamo si consolidi nel terzo e nel quarto trimestre". Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Bilancio della Camera sul decreto Sostegni bis. (Rin)