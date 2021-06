Argentina: Covid, vaccinate oltre due milioni di persone dall'inizio di giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per domani è atteso l'arrivo di un volo da Mosca della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas con una quantità sufficiente del principio attivo del vaccino Sputnik V per avviare la produzione locale. L'annuncio del volo era stato dato venerdì dal presidente Alberto Fernandez in occasione di una videoconferenza con il suo omologo della Federazione russa, Vladimir Putin tenuta appositamente per celebrare l'inizio della formulazione del farmaco negli stabilimenti del laboratorio argentino Richmond. In precedenza era stato annunciato che il primo lotto del vaccino Sputnik V prodotto in Argentina da Richmond aveva superato le prove di qualità effettuate in Russia dall'Istituto Gamaleya. "L'Istituto Gamaleya ha confermato il superamento del controllo di qualità dei tre lotti di componenti uno e due prodotti da Richmond", ha detto la ministra della Salute argentina, Carla Vizzotti, in una conferenza stampa. (segue) (Abu)