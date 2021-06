Epifani: domani giorno di lutto per Pd, bandiere a mezz'asta nelle sedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gentile, colto e appassionato; saldo nei principi e paziente costruttore di accordi. Nella sua vita dedicata ai lavoratori, ai diritti, alla costruzione di una società più giusta, Guglielmo Epifani è stato tutto questo. Prima nella sua esperienza sindacale condotta fino alla guida della Cgil, poi in quella politica, che lo ha visto impegnato anche da segretario del Partito democratico, in una fase assai complessa della nostra vicenda repubblicana, e infine in un'altra formazione politica". E' quanto si legge in uan nota dell'ufficio stampa del Partito democratico. "Per la comunità del Pd oggi è un giorno molto triste. Nell'unirsi nel cordoglio e nel ricordo ai familiari, alla Cgil e ad Art.1, formazione politica nella quale ha militato negli ultimi anni, il Pd dispone che domani, in segno di lutto, nella sede nazionale del Nazareno saranno sospese tutte le iniziative e saranno esposte le bandiere a mezz'asta, ed invita tutti i circoli e le sedi territoriali a fare altrettanto", conclude la nota. (Com)