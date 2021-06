Trasporti: Gualtieri, a Roma serve corridoio Colombo e tram Corviale-Venezia, accelerare progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, nell'ambito del piano trasporti ha lanciato oggi la proposta di realizzare nella Capitale, accelerando i progetti, il Corridoio Colombo tra Acilia e Ostia per i bus elettrici e una tranvia tra Corviale e piazza Venezia. "Avanziamo due proposte - ha detto Gualtieri in occasione di una visita elettorale alla Fornace Veschi nel Municipio XIII -. La prima è quella di passare dallo studio di prefattibilità, che c'è, al progetto di fattibilità tecnico-economica per il Corridoio Colombo: si tratterebbe di usare le complanari della via Colombo per creare delle corsie dedicate per gli autobus elettrici. Contemporaneamente questo consentirebbe di avere delle ciclabili, fatte come vanno fatte, e anche di affrontare il problema della sicurezza degli snodi della Colombo, il meccanismo del funzionamento dei semafori per modernizzare e rendere più sicuri a celeri i tempi di percorrenza". La seconda proposta è "una tranvia che colleghi Corviale a una diramazione del tram 8 - ha aggiunto Gualtieri - attraverso un itinerario che consente la realizzazione di una tranvia veloce che connetterebbe una zona periferica di Roma totalmente priva di mezzi su ferro, al centro storico. Anche in questo caso - ha concluso - Roma Capitale deve realizzare rapidamente il progetto di fattibilità tecnico economica. Auspichiamo già in autunno con la prossima legge di bilancio di chiedere le risorse, che non sono particolarmente enormi e si tratta di fondi ordinari".(Rer)