Repubblica Ceca: governo approva parametri di base per il deficit del 2022

- Il governo ceco ha approvato i parametri di base per il deficit di bilancio del 2022, fissato a 390 miliardi di corone (15,3 miliardi di euro). Lo rende noto l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", sulla base di quanto dichiarato oggi dalla ministra delle Finanze, Alena Schillerova. La ministra ha spiegato che tra le priorità del bilancio del 2022 ci sono tagli alla spesa pubblica che includono anche licenziamenti, investimenti per 189 miliardi (7,4 miliardi di euro), l'aumento delle pensioni di vecchiaia e delle retribuzioni di docenti, agenti di polizia e soldati, il mantenimento di un'aliquota del 15 per cento per le imposte sui redditi più bassi e il congelamento delle retribuzioni dei politici. (Vap)