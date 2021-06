© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di Guglielmo Epifani è una notizia che ci addolora". Lo dichiara in una nota l'associazione delle Autonomie Locali del Lazio (Ali Lazio). "Oggi perdiamo un grande uomo, che ha fatto della lotta per i diritti dei lavoratori il suo obiettivo primario. Non dimenticheremo mai il suo impegno di una vita per combattere le disuguaglianze - continua la nota -. Ali Lazio si unisce al dolore dei suoi cari". (Com)