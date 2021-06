Egitto: commissione Legislativa approva legge per licenziare membri Fratelli musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Legislativa del parlamento egiziano ha approvato una legge che prevede il licenziamento dall'amministrazione statale dei dipendenti che appartengono ai Fratelli musulmani e a gruppi terroristici. Lo ha annunciato il deputato Ali Badr, sottosegretario della commissione per gli Affari legislativi e costituzionali della Camera dei rappresentanti. Un altro deputato che ha preferito l'anonimato ha dichiarato ad "Agenzia Nova" che la legge sarà esaminata dalla commissione Legislativa per la discussione finale e sarà presentata in plenaria per la votazione nei prossimi giorni. (Cae)