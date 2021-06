Roma Metropolitane: Gualtieri, città ha bisogno di una società di progettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul futuro di Roma Metropolitane, stazione appaltante per la progettazione nella Capitale, "Roma ha bisogno di una società di progettazione. Non è pensabile il che la Capitale non abbia una centrale di progettazione. Quello che è successo in questi anni, e l'attuale giunta sta correggendo la linea iniziale della liquidazione che è surreale, ha portato la città ad arrivare sguarnita di progetti ai bandi ministeriali". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in occasione della visita elettorale alla Fornace Veschi nel Municipio XIII. "Non è stato mai presentato un chilometro di metro tra i progetti da finanziare. Roma si è presentata con le funivie", ha concluso. (Rer)