Epifani: Sbarra (Cisl), cordoglio per scomparsa, è stato sindacalista riformista

- La scomparsa improvvisa di Guglielmo Epifani "è una notizia molto triste che ci addolora profondamente. Voglio esprimere alla sua famiglia, alla Cgil ed al gruppo parlamentare di Liberi e uguali il cordoglio mio personale e di tutta la Cisl". Così in una nota il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sulla scomparsa di Guglielmo Epifani. "Guglielmo è stato un grande sindacalista, un collega competente, lucido, impegnato per anni insieme alla Cisl ed alla Uil in tante battaglie sindacali, sempre vicino ai lavoratori ed ai più deboli. Era un riformista mai su posizioni estreme che anche nel suo successivo impegno in politica alla guida del Partito Democratico e poi come parlamentare di Liberi ed Uguali ha sempre cercato di sostenere le proposte e le istanze del sindacato, attento ai cambiamenti del mondo del lavoro, sempre con quel suo pragmatismo, la sua personalità sobria, la sua serietà e gentilezza. Un uomo perbene, sindacalista di razza. È una grave perdita per il movimento dei lavoratori e per il Paese. Lascia sicuramente un vuoto incolmabile", conclude Sbarra. (Com)