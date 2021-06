Calabria: sopralluogo assessore Catalfamo su strada Gallico-Gambarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alle Infrastrutture della giunta regionale calabrese, Domenica Catalfamo, ha avviato il monitoraggio delle grandi opere della Regione Calabria. Il primo sopralluogo è avvenuto oggi nel cantiere della strada di collegamento Gallico-Gambarie – terzo lotto. Effettuata la visita di collaudo e acquisito il cronoprogramma aggiornato (conclusione giugno 2022).Il sopralluogo, come ha reso noto la Regione, si è verificato in concomitanza con una delle visite di collaudo in corso d’opera. All’incontro hanno preso parte il dirigente e i tecnici del settore Infrastrutture di trasporto della Regione Calabria, il Responsabile del procedimento e i tecnici del settore Viabilità della Città metropolitana di Reggio Calabria, i rappresentanti dell’impresa esecutrice, l’ufficio di direzione lavori e la Commissione di collaudo, formata dagli ingegneri Salvatore Siviglia, Pietro Cerchiara e Pietro Priolo. (Ren)