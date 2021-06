Venezuela: Maduro, Covax ci deve milioni di vaccini tra luglio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato che il meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), deve consegnare al Venezuela tra luglio e agosto “milioni di vaccini” anti Covid-19. “Il sistema Covax ha un debito con il Venezuela. Da aprile abbiamo depositato le risorse e il sistema Covax deve adeguarsi. Abbiamo già dato tutte le indicazioni tecniche, sono stati approvati i vaccini che possono entrare in Venezuela e il sistema Covax deve garantire al Venezuela diversi milioni di vaccini a luglio e agosto", ha affermato Maduro in un intervento sui progressi compiuti nella lotta al Covid-19. Le dichiarazioni di Maduro arrivano in risposta a quanto affermato lo scorso 2 giugno dal direttore del Dipartimento di preparazione per le emergenze e la riduzione dei disastri dell’Ops, Ciro Ugarte, secondo cui il Venezuela deve ancora 10 milioni di dollari al meccanismo Covax per potere accedere alla sua quota di vaccini. Il governo di Caracas ha siglato nel settembre 2020 un accordo con Covax per la fornitura di un totale di 11.374.400 dosi per vaccinare il 20 per cento della popolazione al costo di 119.999.920 dollari (circa 100 milioni di euro). (segue) (Vec)