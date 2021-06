Covid: Consiglio comunale di Milano chiede riapertura discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprire in sicurezza i locali notturni, anche al chiuso. Questa una delle richieste contenute in un ordine del giorno, a prima firma Alessandro De Chirico (FI), approvato oggi dal Consiglio comunale di Milano, nonostante i voti contrari di parte della maggioranza. Ricordando che "discoteche, sale da ballo, night club e simili sono chiuse dalla fine di febbraio 2020" e che "alcuni imprenditori della 'nightlife' milanese hanno già chiuso le loro attività lasciando inoccupati migliaia di lavoratori impiegati nel settore e molti altri imprenditori rischiano di chiudere se non si troverà quanto prima una soluzione per poter riaprire in sicurezza", l'ordine del giorno invita il sindaco e la giunta "a farsi promotori con il governo affinché gli imprenditori (della 'nighlife', ndr) possano quanto prima riprendere la loro attività anche al chiuso seppur con riduzione della capienza massima consentita". Il testo invita sindaco e giunta anche a "valutare la messa a disposizione di ampi spazi anche di proprietà comunale per gli imprenditori di cui sopra dove poter organizzare eventi nel rispetto della capienza massima consentita, delle misure anticontagio e del coprifuoco in vigore". Bocciato, invece, il terzo punto del dispositivo, che chiedeva alla giunta di "istituire un fondo speciale per la fornitura di test antigenici rapidi, in accordo con l'Ats Città Metropolitana di Milano, da eseguire all'esterno di discoteche, sale da ballo e night club". (Rem)