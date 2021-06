Germania: voto in Sassonia-Anhalt è “inizio della fine dell'esaltazione” per i Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi politologi tedeschi sostengono che il voto tenuto ieri, 6 giugno, in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del parlamento del Land segni “l'inizio della fine dell'esaltazione” per i Verdi. Fino a poche settimane fa, gli ecologisti erano il primo partito in Germania, nei sondaggi sulle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. In Sassonia-Anhalt, i Verdi hanno ottenuto il 5,9 per cento, in aumento di appena 0,7 punti dalle voto statale tenuto nel medesimo Land nel 2016. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, il politologo Heinrich Oberreuter ha affermato che l'idea secondo cui gli ambientalisti possano superare l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) alle elezioni del Bundestag, “è sempre stata un sogno”. Secondo Oberreuter, infatti, “l'elettorato verde non corrisponde alla media della popolazione, si tratta principalmente della borghesia benestante”. Pertanto, in vista del voto del 26 settembre, i Verdi devono riuscire a rivolgersi a gruppi più ampi di elettori, altrimenti la loro ascesa si ridurrà ulteriormente. A tal fine, per il partito è “indispensabile” rafforzare l'accento sulle questioni dell'economia. (segue) (Geb)