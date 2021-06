Germania: voto in Sassonia-Anhalt è “inizio della fine dell'esaltazione” per i Verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il politologo Hubert Kleinert, il recente successo degli ecologisti è stato danneggiato anche dalla “stampa negativa”, con il risalto dato ad alcuni scandali e proposte di Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck e candidata cancelliera alle elezioni del Bundestag. In particolare, si tratta dei redditi aggiuntivi non denunciati da Baerbock e della sua iniziativa per l'aumento del prezzo della benzina. Infine, la copresidente dei Verdi è stata criticata per alcune informazioni errate nel suo curriculum vitae, che ha provveduto a correggere. Tali sviluppi hanno portato gli ecologisti sulla difensiva, in attesa del congresso che terranno in formato digitale dall'11 al 13 giugno per approvare il programma elettorale. (Geb)