Epifani: Crippa (M5s), ha dedicato la sua vita al lavoro e ai diritti

- Per Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati, "Guglielmo Epifani è stato un sindacalista appassionato e intelligente, un politico competente e corretto, un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e ai diritti dei cittadini. La sua scomparsa - continua il parlamentare in una nota - è una grave perdita per il nostro Paese. In Parlamento, ho avuto modo di apprezzare da vicino le sue qualità, in particolare quando, nella scorsa legislatura, ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione Attività produttive, di cui facevo già parte". L'esponente del M5s aggiunge: "Alla sua famiglia, alla Cgil, agli esponenti di Articolo uno esprimo il mio cordoglio e la vicinanza di tutto il gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle". (Com)