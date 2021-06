Covid: assessore Lazio, per pediatri già 30 mila dosi vaccino, poche chiacchiere e lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo con stupore alcune dichiarazioni, proprio nel giorno in cui tutte la associazioni dei pediatri (Fimp, Cipe, Sispe, Sinsp) hanno sottoscritto con la Regione un importante accordo per la somministrazione dei vaccini alla fascia d'età 12-16 anni a partire dal 15 giugno". Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria del Lazio, Alessio D'Amato. "Ci sono a disposizione già 30mila dosi di Pfizer, a cominciare dai più fragili - aggiunge - e verranno fatti 3 open day nei prossimi tre fine settimana con prenotazione sul portale prenotavaccino covid.regione.lazio.it/welcome accessibile anche dal portale salutelazio.it, proprio dedicati alla vaccinazione dei più piccoli in circa 40 siti vaccinali in tutta la regione Lazio. Il contributo dei pediatri è importante, adesso è il momento di fare poche chiacchiere e di lavorare tutti assieme, le forniture devono essere garantite dalla struttura commissariale".(Com)