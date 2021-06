Epifani: Fapi, si avvertirà mancanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci addolora la scomparsa di Guglielmo Epifani per anni protagonista indiscusso della vita sindacale e politica italiana. È stato un leader sindacale di grande competenza e capacità nella rappresentanza dei diritti dei lavoratori. I corpi intermedi e la politica perdono un riferimento culturale e politico che farà sentire non poco la propria mancanza". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani.(Com)