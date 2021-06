© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani. La politica italiana perde un interlocutore di livello, di raro garbo e grande capacità di ascolto. Vicinanza alla famiglia e alla comunità politica e sindacale di cui è stato per tanti anni leader e rappresentante lucido e combattivo". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. (Com)