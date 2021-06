Trasporti: Gualtieri, su tranvie M5s prima dice no a commissario e ora esulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul commissariamento da parte del governo delle quattro tranvie che dovranno essere realizzate entro il Giubileo del 2025 "dal Comune di Roma prima hanno detto no, e oggi festeggiano". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, a margine della visita alla Fornace Veschi nel Municipio XIII di Roma, replicando alle affermazioni del vicesindaco e assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese, in merito al commissariamento di quattro tranvie annunciato oggi dal ministro Enrico Giovannini. "Queste 4 tranvie abbiamo sempre detto che potevano essere commissariate perché stavano in una fase più avanzata di progettazione. Il problema è che non erano a uno stadio sufficientemente avanzato da poter entrare nel Recovery senza essere commissariate. Sono opere previste nel Pums. Non abbiamo detto che abbiamo avuto l'idea di questi 4 tram. Tra l'altro l'idea della Tva era addirittura delle giunte Rutelli. Ma se non fosse stata fatta questa operazione di commissariamento non si sarebbero fatte entro il Giubileo", ha concluso. (Rer)