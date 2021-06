Roma 2021: Gualtieri, Fornace Veschi in Municipio XIII altro progetto abbandonato da Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visita alla Fornace Veschi nel Municipio XIII di Roma per il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, che insieme ai concorrenti alle primarie municipali, ha incontrato i cittadini e spiegato: "Questa è una fornace storica di Roma, realizzata nel 1898. È stata ristrutturata all'esterno ma non all'interno e quindi non è consentito il suo utilizzo ai cittadini, pur essendo il suo completamento non molto oneroso. Questo luogo è qui, inutilizzato da anni, anche in presenza di una proposta di partnership pubblico-privato oltre all'ipotesi di intervento completamente pubblico". Gualtieri ha quindi ribadito che "la gestione del bilancio da parte del Comune di Roma in questi anni ha portato ad avanzi di cassa altissimi e alla eliminazione degli investimenti, che sono arrivati a meno di un terzo di quelli delle altre città. Questo è un caso emblematico", ha concluso.(Rer)