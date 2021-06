© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha incriminato tre cittadini tedeschi, accusati di antisemitismo per aver fondato il Partito internazionale dei goyim. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i tre avrebbero istigato all'odio contro gli ebrei in alcuni forum su internet. In ebraico, il termine “goyim” viene utilizzato per indicare le popolazioni non israelite. (Geb)