Partecipate: Patané (Pd), con Gualtieri accorpamento Risorse per Roma e Roma Metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dare a Roma una società che possa fare progettazione secondo Eugenio Patané, consigliere regionale del Pd che oggi ha accompagnato in visita nel Municipio XIII di Roma, il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri, si dovranno accorpare le società pubbliche capitoline Risorse per Roma e Roma Metropolitane. La Corte dei Conti ci chiede semplificare le aziende partecipate del Comune di Roma - ha detto Patané -. Non è possibile che abbiamo due aziende attualmente in liquidazione, e decotte, come Risorse per Roma, ridotta al lumicino e che è una azienda di progettazione importante, e dall'altro lato abbiamo Roma Metropolitane che sta nelle condizioni che conosciamo: secondo noi dobbiamo riunirle e fare una grande azienda di progettazione e stazione appaltante che ci consenta di fare progetti".(Rer)