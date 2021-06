Epifani: Cirielli (Fd'I), persona seria e perbene, cordoglio alla famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, esprime il suo "cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani. Eravamo sicuramente su posizioni politiche diverse - continua il parlamentare in una nota -, ma ho sempre apprezzato la sua serietà e la sua indiscussa capacità di confrontarsi con tutti, soprattutto con gli avversari politici. Se ne va una persona perbene, seriamente impegnata prima nel sindacato e poi nelle istituzioni, molto legata anche alla provincia di Salerno, visto che la mamma era originaria di Sacco. Un sentito abbraccio alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore". (Com)