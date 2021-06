Perù: presidenziali, Castillo in testa con il 94 per cento delle schede scrutinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del partito Perù Libre alle elezioni presidenziali in Perù, Pedro Castillo, ha superato per la prima volta nel conteggio parziale del ballottaggio tenuto ieri la candidata del partito conservatore Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Con il 94 per cento delle schede scrutinate Castillo ottiene il 50,07 per cento di voti contro il 49,9 per cento della sfidante. Si tratta attualmente di una differenza di circa 25 mila voti. Le stesse autorità elettorali avevano avvertito fin dall'apertura delle urne che sarebbe stato necessario aspettare il completamento del conteggio, visto lo scarto minimo tra i due contendenti. Secondo quanto ha spiegato il direttore dell'autorità elettorale (Onpe), Pietro Corvetto, i primi risultati si basano infatti sui voti depositati nei quartieri urbani più vicini ai centri di raccolta e calcolo, considerati un bacino elettorale favorevole alla figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori, mentre le ultime schede scrutinate sono quelle delle zone rurali e della selva, ritenute punti di forza del candidato di sinistra. Al primo turno, celebrato l’11 aprile, Pedro Castillo ha ottenuto il 19 per voti dei voti validi, mentre Keiko Fujimori ha totalizzato il 13 per cento delle preferenze. (Brb)