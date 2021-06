© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordo Guglielmo Epifani come uomo, sindacalista e politico determinato ma gentile, sempre pronto al confronto e al dialogo, in Italia e in Europa. La sua perdita è un grande dolore per me e per tutta la comunità del Partito democratico". Lo scrive su Twitter Irene Tinagli, europarlamentare e vicesegretaria del Pd.(Rin)