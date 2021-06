Governo: Salvini, con Draghi condivisione su tutto, ottimi risultati a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo perso di vista l'orologio, un'ora e mezzo di confronto su tanto se non su tutto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, davanti palazzo Chigi al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Sostanziale condivisione e soddisfazione per tutto quello che si è fatto in questi tre mesi e che si farà", ha aggiunto Salvini per poi concludere: "Stiamo dando agli italiani ottimi risultati".(Rin)