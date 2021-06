Energia: Regione Lombardia approva ripristino area pozzo “Cornegliano 10” di Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha dato il consenso al Ministero della Transizione tecnologica per autorizzare l'Eni al ripristino dell'area pozzo denominata “Cornegliano 10” nel comune di Pieve Fissiraga (Lo). Il giacimento “Cornegliano” - ricorda una nota di Palazzo Lombardia - è stato attivo fino al 1997, nell'ambito della concessione “Caviaga” per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ricadente nelle Province di Lodi e Cremona. La decisione sarà ora trasmessa al ministero della Transizione ecologica, direzione generale Infrastrutture e Sicurezza sistemi energetici e geominerari, per le opportune azioni. La decisione rientra tra le funzioni amministrative relative a “prospezione, ricerca e coltivazione” di idrocarburi su terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria svolte d'intesa con Regione Lombardia, secondo quanto previsto dall'accordo “procedimentale” Stato - Regioni del 24 aprile 2001. "Regione Lombardia - spiega l'assessore Cattaneo - conferma l'attenzione verso il territorio e l'ambiente e il suo ripristino, anche in aree che sono state sfruttate intensivamente. Il terreno infatti è stato utilizzato per coltivare idrocarburi fino alla chiusura mineraria del pozzo nel 2007. Allo stato attuale il terreno è recintato e risulta libero da attività produttive. Ospita solo allestimenti e sottostrutture che accoglievano l'impianto di perforazione e che garantivano i requisiti per mitigare l'impatto ambientale dell'estrazione". (segue) (Com)