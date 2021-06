Energia: Regione Lombardia approva ripristino area pozzo “Cornegliano 10” di Eni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio di quest'anno - ricorda la nota - Arpa Lombardia ha trasmesso, come richiesto da Regione, una valutazione che richiamava le indagini svolte a partire dal giugno 2008 dall'Eni a verifica dell'eventuale presenza di residui nel terreno e nell'acqua. Verifiche proseguite con sondaggi e campionamenti nei mesi di gennaio e settembre 2016, come concordato nella conferenza dei servizi convocata nel dicembre 2015 dal Comune di Pieve Fissiraga (Lo), che evidenziavano alcune “difformità”. Le indagini eseguite quindi da Eni nel settembre 2016, in contraddittorio con Arpa, mostravano in due dei tre sondaggi una non conformità solo del parametro di Bario, rispetto ai limiti indicati dall'Istituto superiore di sanità (Iss) per i siti a destinazione d'uso verde/residenziale. Quindi nel febbraio 2021 Arpa ha comunicato a Regione e Comune la necessità di attivare nel sito le procedure di bonifica dei suoli contenute nel d.lgs 152/06. Anche tenuto conto della nota dei primi di febbraio 2021 del Comune di Pieve Fissiraga nella quale si dichiara che il sito ha vocazione agricola e che occorre considerare dunque la destinazione d'uso verde/residenziale. "Il progetto - conclude l'assessore all'Ambiente - prevede la rimozione di allestimenti e sottostrutture ancora presenti e il ripristino del territorio alle condizioni originarie". (Com)