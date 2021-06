Recovery: Amendola, rafforzati il ruolo europeo e la centralità del porto di Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario degli Affari europei, Enzo Amendola, ha visitato oggi la Piattaforma logistica del porto a Trieste e l’Autorità portuale dell’Adriatico orientale. "Grazie agli investimenti europei previsti dal Pnrr, il porto di Trieste, uno dei più importanti d’Europa, beneficerà di risorse per realizzare una serie di interventi volti a modernizzarlo in modo da rafforzarne il ruolo di snodo cruciale nella logistica nazionale e internazionale", ha dichiarato Amendola, secondo quanto si legge in una nota. Amendola ha aggiunto: "Non solo, Trieste avrà a disposizione altri fondi per il restauro del Porto Vecchio, una riqualificazione attesa da tempo che permetterà alla città triestina di dare un contributo fondamentale alle sfide della transizione verde e digitale”. Il sottosegretario degli Affari europei Amendola, insieme al vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Francesco Russo, ha visitato la Piattaforma logistica del porto di Trieste - dove ha incontrato Piero Petrucco e Matteo Parisi, rispettivamente vertici della Icop e della ‘Francesco Parisi Casa di spedizioni’ - e l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, con il presidente Zeno D’Agostino e il segretario generale Vittorio Torbianelli. (Res)