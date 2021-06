Governo: Salvini, con Draghi confronto a 360 gradi per crescita sostanziosa entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un confronto a 360 gradi" quello del leader della Lega, Matteo Salvini, con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Lo ha detto lo stesso Salvini davanti palazzo Chigi al termine dell'incontro con il premier. "Abbiamo parlato della riforma del fisco per tagliar le tasse, della riforma della giustizia che ci vede assolutamente protagonisti e ho spiegato il senso dei referendum e come dove e quando raccoglieremo le firme per aiutare a cambiare la giustizia", ha spiegato per poi aggiungere: "Abbiamo parlato di riforma della Pubblica amministrazione, di scuola, di immigrazione di Europa, di banche di disabilità. Un confronto da tenere di frequente per 'fasarci' per arrivare a crescita entro l'anno ben più sostanziosa e sostenuta rispetto al previsto". (Rin)