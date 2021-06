Germania: Comitato consultivo Economia, innalzare età pensionabile a 68 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato consultivo scientifico del ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco ha proposto di riformare l'età pensionabile in Germania, innalzandola a 68 anni. I consulenti del governo federale prevedono infatti che, “dal 2025”, il finanziamento delle pensioni possa incontrare “improvvisi problemi crescenti”. A oggi, l'ultima riforma dell'età pensionabile prevede un suo graduale innalzamento dai 65 ai 67 anni entro il 2029. Tuttavia, secondo il Comitato consultivo scientifico del ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco, nel lungo periodo l'età della pensione “non può essere disaccoppiata dall'evoluzione dell'aspettativa di vita”. Per gli esperti, “gli anni di vita in più devono essere suddivisi secondo una regola chiara tra lavorare di più e percepire una pensione più lunga”. A tal fine, dovrebbe esistere “un collegamento dinamico tra l'età pensionabile e l'aspettativa di vita”. In particolare, il rapporto tra il tempo trascorso al lavoro e in pensione dovrebbe rimanere costante. Come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con la richiesta di collegare l'età pensionabile all'aspettativa di vita, i consulenti del governo federale hanno avanzato una proposta che da anni suscita accesi dibattiti in Germania. Tuttavia, secondo il Comitato consultivo scientifico del ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco, è illusorio aspettarsi che “contributi più elevati e un livello pensionistico più basso possano essere evitati nel lungo periodo”. Sussidi “in forte aumento” dovrebbero, infatti, confluire dal bilancio federale nei fondi pensione e ciò andrebbe “a scapito degli investimenti futuri, ad esempio nell'istruzione, nelle infrastrutture e nella protezione del clima”. Verrebbe, infine, minata “la sostenibilità” del sistema sociale della Germania. (Geb)